Preso suspeito de incendiar carro da polícia a mando do Comando Vermelho, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem foi preso como suspeito de incendiar uma viatura da Polícia e outros veículos na cidade de Terra Santa (PA).

De acordo com o responsável do destacamento, Sargento Gentil, desde o momento que ocorreram os incêndios a polícia entrou em campo e capturou o elemento de pré-nome Vinícius, que foi localizado em uma área de mata ao buscar refúgio em casa de familiares.

No interrogatório o suspeito afirma que incendiou os veículos “a mando” de traficantes do Comando Vermelho, identificados como “Lidineis” e “Maró”, que estão cumprindo pena em Santarém.

“O Vinícius tem inúmeras passagens pela Polícia, inclusive por disparo de arma de fogo em via pública; atentado contra a vida de Policial Militar com facão; estupro de vulnerável e outros crimes”, afirmou o Sargento.

Com a prisão do autor do incêndio, outros dez indivíduos também foram encaminhados para a delegacia envolvidos com o tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o sargento, o ocorrido não irá intimidar a Polícia, que continuará fazendo o seu trabalho em busca de respostas para a população que sofre com o “domínio” de traficantes no município.

Por: Diene Moura

RG15/ O Impacto – Colaborou Repórter Coruja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...