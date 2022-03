Preso vereador que apontou arma para outro durante sessão de câmara em Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – O vereador de Querência, Neiriberto Erthal (PSC), de Querência (950 km de Sinop) foi preso, hoje, por policiais do Grupo de Combate ao Crime Orbanizado que cumpriram ordem judicial.

O vereador estava em Cuiabá no momento da prisão e foi conduzido a GCCO. Ainda não foi confirmado se a prisão é provisória ou preventiva (tempo indeterminado). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no gabinete dele na câmara e na casa, sendo apreendidos um registro de arma e o celular.

Ele prestou depoimento ao delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, alegou que a arma estava sem munição e foi encaminhado a Polinter. A prisão foi solicitada pelo delegado de Querência, Rogério Gomes Rocha.

Neriberto é sargento aposentado da PM e professor. Na última segunda-feira, durante a sessão da câmara, ele discutiu com o vereador Edimar Batista (PDT) por divergências em dois projetos que foram apresentados, um deles prevendo pagamento de 9 para 11 o número de vereadores.

Eles discutiram, enquanto Neriberto discursava, mas com a intervenção de policiais militares não chegou a atirar. Uma imagem do circuito interno mostra que Neriberto saiu de sua mesa foi em direção a Edimar, desferiu um tapa, se desequilibrou e caiu. Em seguida saca do revólver, um policial afasta Edimar e na sequência se baixam atrás da mesa, outro soldado aborda Neriberto e o retira do plenário. Dois vereadores, que estavam bem próximos de Neriberto entraram embaixo da mesa e várias pessoas correm do plenário.

Ele estava abordando a democracia “para discutir verdades, não mentiras, não boatos como foi dito pelo nobre colega que foi citado por algo que não estava”, afirmou. “Não sou filho de pai assustado” e “quero aqui dizer para vossa excelência que me lembro muito bem de uma ligação de vossa excelência para todos os vereadores, todos”. “O único vereador que vossa excelência ligou e disse não vou o vereador Coutinho”, prosseguiu Neriberto, referindo-se a suposta articulação do colega para aprovação de projetos. “Edimar eu vou falar mais uma vez. O trabalho é feito e organizado. Vossa excelência seja homem e assuma que recebeu a ligação…”, afirmou Neriberto, que interrompeu discurso, possivelmente diante da resposta dada pelo outro vereador, mas não captada pelos microfones.

O presidente da câmara, Telmo Brito, disse anteriormente ao Só Notícias, que o legislativo já recebeu pedidos de providências, dentre eles da OAB de Querência, que “pede uma resposta da câmara municipal relacionada ao fato. Automaticamente, é um pedido de cassação de quebra de decoro parlamentar”, explicou. Ele acredita que a comissão será aberta em abril.

O presidente disse que os dois vereadores serão investigados porque houve “vias de fato” depois que Neriberto puxou a arma e foi em direção a Edimar. “É muito lamentável o ocorrido. Para haver reação dessa parte houve ação. Então, creio que a investigação de quebra de decoro deve ser dos dois”. “Houve quebra de decoro parlamentar e ambas as partes tem direito de defesa. É um processo demorado até a tramitação ser concluída”, previu.

