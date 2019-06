Presos que foram transferidos do Pará chegam a Penitenciária Federal em Brasília

(Foto:Akira Onuma)- Vinte deles acabaram sendo distribuídos a outras unidades e 10 ficaram no Distrito Federal

Trinta presos desembarcaram em Brasília, transferidos das cadeias do Pará, mas 20 acabaram sendo distribuídos às outras unidades do sistema de segurança máxima do País e 10 ficaram no Distrito Federal. As transferências começaram na sexta-feira (21) e terminou nesta segunda (24).

Os 30 presos estavam em cadeias do estado paraense, mas foram transferidos para presídios federais depois da descoberta de um plano de fuga em massa de pelo menos 400 detentos do Complexo de Americano, em Santa Izabel do Pará.

A fuga estava prevista para o último sábado (22) e eles já tinham feito um túnel de oito metros de profundidade e 40m de comprimento, segundo o Governo do Pará. A ação teria repercussões semelhante ao que ocorreu no Ceará, em janeiro último, quando 23 presos ligados ao Comando Vermelho fugiram da Cadeia Pública de Pacoti.

Pelas regras do sistema penitenciário federal, durante os 20 primeiros dias eles ficam em fase de inclusão, em isolamento total. Esse procedimento acontece com todos os internos que chegam as cadeias do sistema federal.

Presos faccionados

Em 28 de maio, nove presos envolvidos no massacre nos presídios de Manaus foram transferidos para Brasília. Os homens são integrantes Família do Norte (FDN), que liderava os atentados em quatro presídios do estado de Amazonas. Seis acabaram sendo levados à outras unidades prisionais de segurança máxima e três permaneceram em Brasília.

