Jovem com passagem pela polícia é morto a tiros em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – O caso ocorreu na noite de domingo (4), na Rua Amapá, bairro Novo Brasil

Wellington Rodrigues de França foi encontrado morto com marcas de tiros na Rua Amapá, bairro Novo Brasil, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, a vítima foi alvejada na região da cabeça durante a noite de domingo (4), minutos antes de ser localizada. Wellington já tinha passagens pela polícia.

Conforme o relato policial, a vítima foi encontrada por volta de 23h40 de domingo, após moradores acionarem uma equipe da Polícia Civil comunicando sobre um possível homicídio. Ao chegar ao local indicado, os policiais confirmaram o crime e iniciaram as investigações.

Moradores contaram que uma mulher invadiu uma residência pedindo socorro. Ela gritava que havia conseguido escapar de um ataque a tiros contra seu companheiro. A mulher afirmou que estava com Wellington em uma casa, quando um grupo de homens armados chegou ao local e fez vários disparos contra o jovem. Para fugir, a mulher correu e se escondeu em uma residência vizinha.

A área foi isolada até a chegada da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPRC), que realizou a perícia e a remoção do corpo de Wellington. A delegacia de Homicídios de Parauapebas segue com diligências para desvendar a circunstância, motivação e autoria do crime.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/16:31:43

