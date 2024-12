Preta Gil diz que quimioterapia ‘não foi tão eficaz’ e fará nova cirurgia

Foto: Reprodução | Segundo a cantora, a cirurgia para a retirada dos tumores será neste domingo (15)

Preta Gil fará uma nova cirurgia para a retirada de tumores. Em vídeo publicado nesta quarta (11), ela explicou que fará o procedimento no domingo e, por recomendação médica, pode começar um tratamento no exterior.

“Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que estou em Nova York. Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Foi a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião”, falou.

Segundo a cantora, a cirurgia para a retirada dos tumores será neste domingo (15). Ela revelou que o procedimento já está marcado há algum tempo e que, em seguida, existe uma “possibilidade real” de que ela faça uma nova quimioterapia.

“A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz como eu esperava e os médicos também. Então, a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes que ainda não foram publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Espero que eu tenha boas notícias, que ela possa dar esperança de que eu possa me tratar aqui depois da cirurgia”.

A cantora pediu “boas vibrações” e disse que achava importante compartilhar como está. “Se Deus quiser, farei o tratamento que for mais indicado para mim, no Brasil ou fora”, finalizou.

Preta recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Uma cirurgia para remoção do tumor foi realizada no dia 16 de agosto, também no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No procedimento, a cantora também teve o útero retirado.

Em dezembro, ela anunciou o fim do tratamento após um procedimento para reconstrução de parte do trato intestinal.

Já em agosto de 2024, Preta afirmou que voltaria ao tratamento contra o câncer após descobrir estar com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Ela começou a quimioterapia no Brasil naquele mesmo mês.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/11:05:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...