Incra comemora economia de quase 2 milhões de reais com o uso do SEI em dois anos

Segundo os dados do Ministério da Economia, a economicidade que o SEI proporcionou foi de 90,07% só com a compra de papel A4, isso porque o Incra gastou nos 24 meses antes do SEI R$ 776.383,19 com o material. Nos 24 meses seguintes a implantação do sistema, o gasto foi de R$ 77.099,00.

Para a coordenadora do GT SEI Sede, Ida Brasil, “Essa economia que a autarquia comemora é resultado do trabalho de gestores, servidores e colaboradores da sede, superintendências regionais e das unidades avançadas que acreditaram no Projeto SEI e, de forma coordenada, possibilitaram agregar valor público à gestão do Incra por meio do Sistema Eletrônico de Informações”.

Os resultados do Incra, com dados e gráficos de economicidade decorrente do SEI, encontram-se disponíveis no portal do Processo Eletrônico Nacional em:

http://processoeletronico.gov. br/index.php/economicidade

Sobre o SEI

É uma plataforma de gerenciamento eletrônico que permiti a transição do papel para o meio digital na gestão de documentos e processos. Desenvolvido em software livre pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região (RS/SC/PR) e tem como objetivo promover a eficiência administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública.

Assessoria de comunicação Social do Incra

Jornalista Ândria Almeida