Polícia Civil encontra droga enterrada em quintal e prende dois suspeitos em Santarém

Todo material apreendido pela Polícia Civil — Foto: Polícia Civil/Divulgação

A descoberta foi feita durante a ‘Operação Celebração’, voltada ao combate ao tráfico de drogas.

Na manhã desta quinta-feira (12), policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com a Unidade Integrada de Polícia Civil do Santarenzinho (UIP) localizaram um tablete de pasta base de cocaína enterrado no quintal de uma residência no bairro Alvorada, em Santarém, no oeste do Pará. A descoberta foi feita durante a Operação Celebração, voltada ao combate ao tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe estava em cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço. Embora nenhuma droga tenha sido encontrada no interior do imóvel, os policiais perceberam sinais de terra recentemente remexida ao lado da casa. Ao escavarem o local, encontraram o entorpecente escondido.

Diante do flagrante, os moradores do imóvel, Alison Rogério Pereira da Silva, conhecido como “Delinho”, “Rogério” ou “Gê”, e Carina Teles Roberto, foram presos.

Durante a operação, também foram apreendidos:

Três aparelhos celulares;

Duas motocicletas;

Dinheiro em espécie;

Os suspeitos foram encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Santarém e estão à disposição da Justiça.

