Raio mata jogador e deixa outros feridos em jogo de futebol; VÍDEO: ATENÇÃO, IMAGENS FORTES

Após o impacto de um raio em jogador, diversos outros atletas desabaram no gramado. | Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)

Lateral José Hugo de la Cruz Meza não resistiu após ser atingido em campo; goleiro e mais três atletas foram levados ao hospital.

Em um cenário que deveria exaltar a paixão pelo esporte, uma tarde de futebol no Peru se transformou em uma cena de desespero e luto. O Estádio Coto Coto, na cidade de Huancayo, reunia jogadores e torcedores que, como tantas outras vezes, disputavam mais um jogo em busca dos três pontos. Contudo, a intensidade do clima naquela tarde – marcada por um temporal pesado – era um prenúncio do que se tornaria um momento trágico e inesquecível para todos os presentes.

Sob um céu carregado e sob forte chuva, o confronto entre Juventud Bellavista e Familia Chocca se transformou em uma cena de horror quando um raio atingiu o lateral José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, tirando sua vida.

Além de Meza, outros quatro jogadores também foram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. O caso mais grave é o do goleiro Juan Choca, de 40 anos, que sofreu queimaduras e está em estado crítico. “O estado de saúde dos outros três jogadores ainda não foi divulgado pela imprensa local”, informou um porta-voz das autoridades locais.

O temporal, que já havia causado preocupação entre os presentes, levou à paralisação do jogo momentos antes do impacto fatal. De acordo com relatos, os jogadores se dirigiam para os vestiários quando o raio caiu sobre o campo, pegando a todos de surpresa.

Imagens divulgadas nas redes sociais registram o exato momento em que o raio atinge Meza. Ao seu lado, o goleiro Juan Choca, que caiu ao solo junto com outros jogadores. O impacto foi tão intenso que ao menos oito atletas foram derrubados, mas, entre eles, apenas Meza não se moveu, deixando claro o desfecho trágico do incidente.

VÍDEO: ATENÇÃO, IMAGENS FORTES

Fonte: O Dia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/15:32:28

