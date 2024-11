PRF apreende 21 kg de ouro ilegal em barras avaliado em R$ 10 milhões com dupla em rodovia de Roraima

Ouro ilegal apreendido pela PRF no interior de Roraima. — Foto: PRF/Divulgação

Distribuído em 33 barras, ouro estava escondido dentro de pacotes lacrados com fita. Apreensão ocorreu nessa quarta-feira (27) no município de Rorainópolis, interior do estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21 kg de ouro ilegal em barras durante uma abordagem a um carro na noite dessa quarta-feira (27) no município de Rorainópolis, ao Sul de Roraima. Distribuído em 33 barras, o minério apreendido é avaliado em R$ 10 milhões. Duas pessoas foram presas.

Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de ouro desde o início das operações pro combate ao garimpo ilegal no estado, em 2023. Essa é a maior apreensão de ouro feita pela PRF em Roraima.

A apreensão do minério ocorreu na BR-174, única rodovia que liga Roraima ao restante do Brasil, no trecho do distrito de Jundiá. Os policiais rodoviários realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando abordaram uma caminhonete Hilux que trafegava em alta velocidade.

O veículo era conduzido por uma mulher, de 33 anos, e também ocupado por um homem, de 25 anos. Eles haviam saído de Manaus, no Amazonas, e seguiam com destino a capital de Roraima, Boa Vista.

Durante a ação, a mulher e o homem deram respostas e informações divergentes, o que levantou suspeitas por parte da equipe. Além disso, durante buscas pelo veículo, os agentes perceberam alterações em algumas partes do veículo e encontraram pacotes lacrados com fita plástica.

As barras de ouro estavam escondidas dentro dos pacotes. No total, 33 barras de ouro maciço foram localizadas, somando mais de 21 kg do minério, avaliados em cerca de R$ 10 milhões.

De acordo com a PRF, a origem do ouro ainda é investigada. A suspeita é de que o minério seria levado para as fronteiras do Brasil com a Guiana e a Venezuela para serem comercializados nos países.

Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a sede da Polícia Federal em Boa Vista para as providências legais.

A ação faz parte da Operação Omawe, iniciada em fevereiro de 2023 pelo Governo Federal, com o objetivo de combater o garimpo ilegal em terras indígenas. Esta apreensão é a maior realizada até o momento na operação.

