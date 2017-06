PRF apreende 25 toneladas de farinha de mandioca no nordeste do Pará

Caracterizado o crime tributário de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, a carga foi apreendida e encaminhada para a Secretaria de Estado e Fazenda para as providências cabíveis. Uma multa foi aplicada ao condutor do veículo.

Questionado sobre a situação, o condutor afirmou ter adquirido a carga de farinha de mandioca no município de Garrafão do Norte e teria como destino a cidade de São Luís (MA).

Durante fiscalização ao veículo, os policiais constataram que na carroceria do caminhão estavam sendo transportados, sem a devida documentação fiscal, aproximadamente 500 sacas de 50 quilos cada de farinha de mandioca, totalizando 25 mil quilos. Também foi constatado que o caminhão estava com excesso de peso de mais de 11 mil quilos.

Vinte e cinco toneladas de farinha de mandioca foram apreendidas na madrugada desta sexta-feira (23) na BR-316, em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga avaliada em R$ 70 mil estava sendo transportada sem os documentos fiscais de porte obrigatório para o transporte e o caminhão também estava com excesso de peso.

