PRF apreende 255 comprimidos de anfetamina em veículo de São Paulo, na BR-163

Além disso, após consulta foi constatado o envolvimento do indivíduo com o mesmo crime há cerca de 2 anos, caracterizando, dessa forma, a reincidência.

Na madrugada desta terça-feira (28), por volta das 3h23, Policiais Rodoviários Federais da delegacia de Santarém, ao abordar um veículo de carga oriundo do estado de São Paulo e ao fiscalizar os equipamentos obrigatórios do veículo, a equipe encontrou um total de 255 comprimidos de anfetamina, separados em 17 pequenos frascos com 15 comprimidos cada, na BR-163.

