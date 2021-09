Primeira edição do Brazilian iGaming Summit terá formato híbrido

(Foto:Reprodução Internet) – Não é de hoje que a indústria mundial está de olho no andamento das discussões e do processo regulatório do mercado brasileiro de apostas esportivas. O país possui um imenso potencial, atraindo os principais players deste segmento.

Por isso, o Brazilian iGaming Summit (BiS) – The iGaming Intelligence Made in Brazil foi concebido por uma equipe de profissionais com amplo conhecimento do setor. Uma das pessoas envolvidas na estruturação do BIS, Alessandro Valente, salientou a relevância de uma conferência realizada no país em um período de retorno dos negócios e encontros presenciais em todo o planeta.

“Havia espaço, demanda e público ávido em participar de um evento e reconectar com outros profissionais para entender o que está acontecendo neste momento tão importante, especialmente com o Brasil cada vez mais na mira de grandes empresários do setor”, afirmou Valente.

Portanto, a primeira edição do evento de apostas está sendo preparada de forma hibrida já pensando em aumentar a sua projeção, que não ficará restrita a sede física, mas terá plena condição de atrair um público novo e conectar pessoas em outros países a fim de gerar múltiplas oportunidades às marcas interessadas em aderir ao BIS.

O principal diferencial do Brazilian iGaming Summit será a oferta de um networking poderoso, além de painéis, seminários, exposições de prestigiosas marcas da área de apostas esportivas e um espaço totalmente pensado para o sucesso e a experiência dos participantes.

A AmuletoBet, por exemplo, já faz parte da lista de empresas que asseguraram presença no evento que está previsto para ocorrer em 1 e 2 de dezembro. O local definido para receber a primeira edição do BIS foi o Espaço Boulevard JK, Edifício International Plaza, em São Paulo – Brasil.

Sendo assim, a AmuletoBet aproveitará os dois dias de conferência para ampliar a visibilidade de sua marca e divulgar a sua plataforma de apostas online com área de jogos online de primeira classe. Lembrando que a empresa tem como missão prioritária proporcionar a melhor dinâmica de jogo do mercado para os seus usuários.

