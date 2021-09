PRF recupera moto furtada poucas horas após o crime, em Santarém

Durante patrulhamento na noite de segunda-feira (27), por volta das 23h30, a equipe da Polícia Rodoviária Federal observou um condutor pilotando uma motocicleta HONDA FAN 125, cor azul, sem capacete, momento que foi dada ordem de parada, a qual não foi obedecida, resultando em um acompanhamento tático.

Durante o acompanhamento, o condutor da motocicleta realizou diversas infrações de trânsito e manobras perigosas, além de trafegar na contramão da via com o intuito de despistar as viaturas, gerando um perigo para os demais usuários da rodovia. Entretanto, foi capturado e conduzido à delegacia da Polícia Civil, junto com a motocicleta.

Em virtude de sua capacidade psicomotora bastante alterada, não foi possível a realização do teste do etilômetro, sendo lavrado o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, constatando-se que o condutor estava com diversos sinais de alteração motoras e psíquicas.

No momento da apresentação do condutor, o proprietário da motocicleta se fez presente na delegacia, e relatou que seu veículo havia sido furtado horas antes. Diante dos fatos, além da apresentação pela desobediência às ordens emanadas, direção perigosa e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada, o condutor foi autuado em flagrante, em tese, pelo delito de furto (art.155 do código penal).

Verificou-se também que o indivíduo já possui diversas passagens pela polícia por crimes de furto e tráfico de drogas.

Por:RG15/ O Impacto com informações PRF/PA

