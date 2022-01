PRF apreende 25,9 quilos de cocaína, avaliados em mais de R$ 4,6 milhões, em Marabá

(Foto:Divulgação) – Droga estava escondida em fundos falsos de uma caminhonete que trafegava pela rodovia BR-155

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (21), cerca de 25,9 quilos de cocaína, durante fiscalização no quilômetro 323 da rodovia BR-155, em Marabá, sudeste do Pará. O condutor do veículo que transportava a droga foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Federal do município. O valor estimado do entorpecente foi avaliado pelas autoridades em cerca de R$ 4,6 milhões. As informações são do O Liberal

De acordo com a PRF, a droga estava escondida em compartimentos falsos de uma caminhonete que trafegava pela rodovia. Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais de nervosismo, o que levantou as suspeitas da equipe. Foi solicitado, então, o apoio do canil da Guarda Municipal de Marabá para realizar uma fiscalização minuciosa no veículo.

Utilizando técnicas e procedimentos de combate ao narcotráfico, as equipes realizaram a verificação de possíveis fundos falsos no veículo. Dentro desses compartimentos, foram encontrados aproximadamente 25,9 quilos de cocaína. O condutor e a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

