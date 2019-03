Segue estável quadro clínico de piloto de avião progressense que caiu em Belém

(Foto:Reprodução rede social) – Após receber alta médica, Bruno Wachekoswski ainda será ouvido pela Polícia Civil

Bruno Wachekoswski está no Metropolitano desde o dia do acidente, no bairro do Bengui ()

Ainda é estável o quadro clínico de saúde do piloto Bruno Alencar Wachekoswski, 22 anos, que conduzia o avião monomotor que caiu no último dia 13, no bairro do Bengui, em Belém. Foi o que informou na manhã desta quinta-feira (7), o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana. Porém, o hospital não informou quando o paciente receberá alta médica.

Bruno Wachekoswski está no Metropolitano desde o dia do fato. Quando ele sair do hospital, segundo a Polícia Civil, ainda será ouvido pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe) no inquérito policial que apura a queda do avião.

A Dioe já realizou oitivas de testemunhas da queda e de familiares dos pilotos. A Polícia Civil ainda está no aguardo de laudos do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica e do Renato Chaves.

A queda do avião levou à morte o copiloto Lucas Ernesto Santos e Santos, 24 anos, que foi a óbito na hora. Um vigilante que estava na localidade onde o avião caiu sofreu apenas escoriações.

Por volta das 11h30 do dia 13 de fevereiro deste ano, o avião caiu na guarita de um conjunto residencial em construção, localizado na rua Ferreira Filho e assustou os moradores do entorno. O monomotor foi retirado de cima dos telhados das residências no dia seguinte (14). Há suspeita de que a queda foi causada por falta de combustível.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que a aeronave estava com a documentação regular para voos. A Aeronáutica disse que investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I) realizaram a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-JIC.

“A ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”.

Leia:Piloto de avião que caiu em Belém é de Novo Progresso

*Polícia apura origem do dinheiro no avião que caiu com piloto Bruno Wachekoswski

Além disso, que a investigação realizada pelo Seripa I, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.

Por: Redação Integrada com JORNAL FOLHA DO PROGRESSO TROCA TEXTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...