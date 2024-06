PRF apreende 30,5 kg de cocaína em veículo na BR-230, em Altamira

(Foto divulgação)- Abordagem a veículo com problemas mecânicos leva à descoberta de compartimento oculto com drogas.

Nesta tarde (17), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Mitsubishi L200 Triton estacionado às margens da BR-230, na altura do km 670, em Altamira, Pará. O veículo aparentava problemas mecânicos, pois estava com o compartimento do motor aberto.

Durante a abordagem, o condutor relatou que vinha de Itaituba, onde residia, e estava a caminho de Altamira para verificar a compra de um terreno. Ele mencionou que acompanhava seu patrão, que era o interessado na compra e havia saído para buscar ajuda para solucionar o problema mecânico do veículo. Confira o vídeo:

Ao realizar a busca no veículo, os agentes da PRF notaram modificações na carroceria, diferentes do padrão original de fábrica. Em razão disso, aprofundaram a busca e encontraram um compartimento oculto, conhecido como “mocó”. Dentro do compartimento, foram descobertos 28 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 30,5 kg. Com a descoberta, ficou caracterizado, em tese, o crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais cabíveis.

