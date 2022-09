PRF apreende 400 kg de maconha em meio a sucata no Pará

No total, foram encontrados 360 tabletes da droga, de tamanhos variados. (Foto:| Ascom/ PRF).

Na tarde da última segunda-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 400 kg de maconha, durante fiscalização na BR-316, em Castanhal, nordeste paraense.

Por volta de 14h30, a equipe realizou abordagem de rotina a um caminhão modelo Volvo, de cor branca, que seguia pela rodovia. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe constatou que o veículo não possuía tacógrafo. Ao ser questionado sobre a carga, o condutor afirmou que estava realizando o transporte de sucata e que receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levantando suspeitas da equipe que resolveu realizar buscas mais detalhadas no interior do veículo.

Com o auxílio do cão de faro da PRF/PA, foram encontrados 360 tabletes da droga, de tamanhos variados, em meio de pilhas de sucata. Questionado a respeito do ilícito, o condutor afirmou que entregaria a droga no estado de São Paulo.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal (PA) para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão gerou um prejuízo estimado em mais de 800 mil reais para o crime organizado. (Com informações da assessoria).

