Lulista foi morto com 70 golpes de faca e machado, aponta laudo

Nesse momento, o assassino conseguiu alcançar a faca e, após perseguir a vítima na propriedade, a atacou pelas costas. Depois de severamente ferido, Rafael ainda desferiu golpes de machado contra a vítima, na tentativa de degolá-lo. (Com informações do MIDIANEWS).

O crime ocorreu no dia 7 de setembro em uma fazenda a 34 km do municipio de Confresa MT (1180 km a nordeste da Capital).

As outras lesões foram encontradas nas costas e abdômen, assim como ferimentos nas mãos, compatíveis com tentativa de defesa.

Benedito, que era defensor do ex-presidente Lula (PT), foi assassinado depois de uma discussão política com o colega de trabalho Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, defensor do presidente Jair Bolsonaro (PL).

