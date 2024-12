A Equatorial Pará já realizou mais de 40 mil ligações de energia com painéis solares em todo o estado

Foto: Reprodução | O Programa Luz para Todos é executado em parceria com o Governo Federal. Mais de 1,6 bilhão já foram investidos nos sistemas com fonte renovável direcionados principalmente a comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas em áreas isoladas.

A Equatorial Pará, em parceria com o Governo Federal, segue na realização de ligações elétricas, com placas de energia solar, em comunidades remotas do estado. Somente em 2024, o programa Luz para Todos, nesta modalidade, já atendeu mais de 15.000 clientes. Desde o início do projeto, em 2017, já foram contabilizadas 42.824 ligações. O investimento já passa de 1,6 bilhão.

O atual contrato assinado entre a distribuidora e o Ministério de Minas e Energia prevê mais 22.176 ligações até o segundo trimestre de 2026, com atendimento a 23 municípios.

De acordo com Giorgiana Freitas, gerente de Geração da Equatorial, o Pará é o estado com o maior programa de universalização de energia em regiões remotas do país, e a parceria com o Governo Federal é importante para a execução da iniciativa.

“A Equatorial está comprometida em levar energia a todos os paraenses. O Pará é o estado que tem as maiores metas do Luz para Todos no Brasil, em regiões remotas. O foco é atingir moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, assentamentos rurais, residentes em unidades de conservação, escolas e postos de saúde, por exemplo. Esse trabalho conjunto entre a distribuidora e o órgão federal é imprescindível para o desenvolvimento do estado e para a transformação de vida dos nossos clientes”, afirma.

A gerente também explica a diferença entre as modalidades de ligações do Luz para Todos: a de forma remota, com a utilização das placas solares, e a convencional.

“Quando falamos do PLPT remoto estamos utilizando uma energia local, não centralizada e renovável, como a solar. O atendimento é realizado via um sistema de geração individual, com painéis fotovoltaicos para a geração de energia e baterias para armazenamento e disponibilização de energia nos momentos do dia os quais não haja radiação solar, uma estrutura metálica com uma caixa de acondicionamento, guardam as baterias e a parte eletrônica do sistema. Esse modo de ligação é usado para áreas mais distantes, com baixa densidade de carga, onde o PLPT convencional, que utiliza os tradicionais linhões e torres, não consegue alcançar”, detalha.

Vale destacar que as famílias atendidas com painéis solares, recebem a conta trimestralmente, sendo a disponibilidade dos sistemas residenciais de 80 kWh/mês.

Essas famílias podem ser cadastradas na Tarifa Social, e receber descontos na tarifa por faixa de consumo, informações detalhadas do programa de tarifa social podem ser encontradas em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas/tarifa-social.

