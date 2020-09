PRF apreende 63 comprimidos de anfetamina em abordagens na BR-316, no Pará

Anfetamina apreendida pela PRF no Pará — Foto: Ascom/ PRF

Apreensões ocorreram em três cidades diferentes. Apesar da ação, ninguém foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última terça-feira (22) 63 comprimidos de anfetamina durante abordagens na BR-316, no nordeste do Pará. De acordo com a PRF, as apreensões ocorreram em três cidades diferentes. Apesar da ação, ninguém foi preso.

De acordo com a PRF, a primeira apreensão ocorreu em Cachoeira do Piriá. Durante a abordagem, os agentes perceberam que o condutor estava com os olhos vermelhos. Ele foi questionado se havia consumido alguma droga ilícita e confessou ter consumido anfetaminas. Durante uma vistoria no interior do veículo, agentes da PRF encontraram sete comprimidos da substância. Ele informou ter recebido a droga de um amigo, num posto de combustível em Santa Inês, no Maranhão.

A segunda abordagem ocorreu em Castanhal, segundo a PRF. Na cidade, agentes abordaram um caminhão que estava a caminho de Ourém. O condutor, ao ser interrogado sobre o uso de anfetaminas, afirmou possuir uma cartela com 15 unidades da substância. Ele entregou a droga voluntariamente aos agentes.

Já a terceira abordagem ocorreu em Capanema. Policiais rodoviários encontrados 41 comprimidos em um veículo de carga. O condutor informou ter comprado a substância em um restaurante em Roraima.

Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) pelos flagrantes nas delegacias dos municípios onde as abordagens ocorreram.

Por G1 PA — Belém

