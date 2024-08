PRF apreende 75 quilos de droga em Belém e Marituba | PA

PRF apreende 75 kg de droga, em Belém — Foto: Ascom PRF

Além do município de Belém, a cidade de São Luís do Maranhão também receberia parte da carga.

Na quarta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 75 quilos de droga em Belém, por meio de duas abordagens sendo uma na avenida Arthur Bernardes, próximo à Base Aérea, e outra nas proximidades de um porto no centro da cidade.

As drogas, dividas em 40 quilos de cocaína e 35 quilos skunk, foram apreendidas e encaminhadas à sede da Polícia Federal, em Belém, para os procedimentos legais.

Abordagens

A primeira abordagem ocorreu por volta das 16h30, após os agentes perceberem uma possível abordagem de um motociclista ao motorista de um carro, ambos em movimento na avenida Arthur Bernardes.

Segundo os policiais, ao pará-los, o motociclista informou que estava em serviço como mototaxista e disse que apenas guiava o motorista do carro, do modelo Fiat Mobi, até uma oficina.

Já o condutor do carro, que parecia nervoso e desorientado, relatou que recebeu o veículo após ter sido transportado de balsa de Manaus (AM) para um porto em Icoaraci e que pretendia levá-lo a uma oficina, sem fornecer mais detalhes.

Diante das incoerências nos depoimentos, a equipe da PRF inspecionou o carro e, em um painel oculto, encontraram 38 tabletes de cocaína. A droga seria distribuída em São Luís, no Maranhão.

A segunda abordagem ocorreu durante um monitoramento na BR-316, quando uma equipe da PRF decidiu acompanhar um veículo suspeito no quilômetro 12, próximo da alça viária, em Marituba.

Informações preliminares indicam que o motorista optou por seguir via balsa até Belém, possivelmente para evitar fiscalização. De imediato, os agentes se dirigiram ao porto, localizado na avenida Bernardo Sayão, por volta das 20h15, quando avistaram o mesmo carro, de modelo Renault Sandero, em desembarque.

Na ação, após o motorista do veículo se contradizer em seu depoimento, o veículo foi inspecionado e teve 33 tabletes de skunk retirados, que seriam distribuídos em Belém.

Os motoristas, um de 32 anos, natural de Santarém, e outro de 34 anos, natural do Maranhão, foram detidos pelo crime de tráfico de drogas e estão à disposição da justiça.

Fonte:g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/08:09:24

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

