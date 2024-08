Madeireira suspeita de faturar R$ 1,5 milhão em fraudes é multada pelo Ibama, no Pará

957 m³ de resíduos de serraria foram apreendidos em Tomé-açu — Foto: Divulgação/PRF

Empresa teria declarado um volume de crédito florestal acima do que foi encontrado pelo Ibama e PRF.

Uma madeireira, suspeita de ter faturado cerca de R$ 1,5 milhão em um esquema fraudulento de créditos de produtos florestais, foi autuada pelo Ibama, em Tomé-Açú, região nordeste do Pará. A multa foi de R$ 1,9 milhão e a empresa com o acesso suspenso aos sistemas ambientais oficias de controle florestal, conforme foi divulgado pelo Ibama, nesta quinta-feira (1).

O esquema de fraude envolve produtos florestais de madeira de Acapú (Vouacapoua americana), espécie ameaçada de extinção.

Na última segunda-feira (29), uma fiscalização feita por agentes ambientais da Gerência Executiva do Ibama em Marabá, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu de 957 m³ de resíduos de serraria no pátio da empresa.

A madeireira só poderá acessar aos sistemas de Documento de Origem Florestal (DOF) depois que fizer os ajustes administrativos do saldo nos sistemas ambientais oficiais de controle florestal.

O volume estava abaixo do total declarado pela madeireira no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), que foi de cinco mil créditos florestais, sendo mais de 1 mil de estacas de Acapú, equivalente a 25 caminhões carregados.

Crédito florestal é a estimativa em volume de matéria-prima florestal resultante de plantio florestal, devidamente comprovado perante o órgão ambiental competente.

Com a divergência de informações, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), então, aplicou a multa. O Instituto estima que, somente este ano, a empresa tenha faturado R$ 1,5 milhão em movimentações fraudulentas, por meio do “esquentamento” de Guias Florestais falsas e o acobertamento de madeira ilegal sem origem.

