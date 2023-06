PRF apreende 95 kg de maconha, armas e munições, no Pará

95 kg de maconha, armas e munições foram apreendidos em Castanhal — Foto: Ascom/PRF

A apreensão gerou um prejuízo estimado em mais de 200 mil reais para o crime organizado. Droga seria entregue na cidade de São Paulo.

Na quarta-feira (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 95 km de maconha, além de duas armas de fogo e munições, durante fiscalização no km 53 da BR-316, no município de Castanhal, nordeste do Pará.

A fiscalização parou um caminhão-baú, que transitava pela rodovia, em uma abordagem de rotina. Ao ser questionado acerca do conteúdo transportado, o condutor afirmou inicialmente que estava realizando uma mudança e, depois, afirmou que estava transportando peças de motocicletas. Quanto ao destino, o homem afirmou primeiramente que seguiria para o estado de Minas Gerais, porém, entrou mais uma vez em contradição, afirmando que estava indo para o estado de São Paulo, quando questionado novamente. Devido as inconstâncias nas declarações, foi solicitada a abertura do baú, para que fosse possível identificar a mercadoria transportada.

Devido ao excesso de caixas de papelão e o difícil acesso ao compartimento de carga do veículo, a equipe da PRF solicitou o apoio do Núcleo de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Castanhal, que atendeu a solicitação com dois cães farejadores. Depois de uma análise minuciosa do veículo, foram encontrados 95 tabletes de maconha, com 1kg cada, distribuídos em três caixas. Indagado acerca do ilícito, o condutor do caminhão afirmou que o destino final da droga seria a cidade de São Paulo.

Ainda durante a fiscalização, também foram localizadas no veículo: uma pistola Taurus calibre 380, com treze munições de mesmo calibre e dois carregadores, além de uma garrucha calibre 38 (arma de fogo de cano curto, semelhante a um revólver) com cano duplo.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A apreensão gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 200 mil para o crime organizado.

