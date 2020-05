Pará chega a 18.134 casos e 1.634 óbitos por Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou, na tarde desta quarta-feira (20), 57 novos casos e duas mortes por Covid-19 nas últimas 24h. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 900 casos e 78 óbitos. Agora no total, são 18.134 casos e 1.634 óbitos no Pará.

