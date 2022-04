PRF apreende arma de fogo e munições em Tucuruí, no Pará

Pistola era do modelo ‘Taurus 838c’, calibre 380. — Foto: PRF/PA

Arma de fogo e munições são apreendidas em Tucuruí, no Pará

PFR encontrou a arma e 14 munições dentro de caminhonete, no km 87 da BR-422. Condutor foi levado para a delegacia do município por não ter porte nem documentação do armamento.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma arma de fogo e 14 munições durante fiscalização realizada nesta sexta-feira (8), em Tucuruí, no sudeste paraense.

O material foi encontrado durante abordagem a um veículo que passava pelo km 87 da BR-422. Após buscas, os policiais encontraram uma pistola Taurus 838c, calibre 380, e as munições dentro da caminhonete.

De acordo com a PRF, o condutor não tinha porte e nem a documentação do armamento. O homem foi, então, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí, para serem realizados os procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/04/2022/07:37:57

