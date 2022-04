Suposta traição em motel de Belém viraliza; “Quem tiver agora no Valency agora, não saia ainda. Só um conselho”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Mas, por enquanto, Leonardo Pantoja diz que está levando a situação na brincadeira. A descrição do seu perfil no Twitter entrou na brincadeira e mostra: “Eu só estava trabalhando!”.

“Confesso que também estou preocupado com essa repercussão. Sou pai de família, tenho esposa, filhos”, afirmou. “Sei que a galera gosta de polêmica e fofoca, e que estão decepcionados com o final da história, seria muito mais legal de fosse traição. Mas é só trabalho mesmo, viu, galera. Bora seguir a vida e pelo amor de Deus, juro que na próxima eu vou de capacete”.

O que muitos internautas não perceberam é que a esposa de Pantoja estava logo atrás dele na mesma foto. Ela vestia roupa rosa e se confunde com a cor das paredes do motel.

Mas o final, que poderia terminar no flagrante de um caso de traição, surpreendeu. Leonardo Pantoja, o homem que estava na frente do motel, respondeu a publicação da internauta:

A postagem está acompanhada de uma imagem de um homem em pé na frente do Motel Valency, localizado no bairro de Val de Cãe.

Uma situação, com um final inusitado, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (8), em Belém. Por volta das 10h, uma usuária postou no Twitter uma mensagem:

