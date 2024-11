PRF apreende carga irregular de óleo diesel e detém suspeito em Marabá | PA

Foto: Reprodução | A carga, avaliada em R$ 15.904,00, estava acompanhada de uma nota fiscal que, segundo as autoridades, apresentava irregularidades para o transporte da substância.

Na última segunda-feira (4/11), uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Marabá, sudeste do Pará, resultou na apreensão de uma carga irregular de óleo diesel e na detenção de Antônio Ledo Cruz Vieira.

O suspeito, que trafegava pela BR-230, rodovia Transamazônica, foi abordado pelos agentes enquanto conduzia um veículo modelo K 2700, cor branca, ano 2021/2022, transportando 2.000 litros de combustível, divididos entre diesel comum e diesel S10.

A carga, avaliada em R$ 15.904,00, estava acompanhada de uma nota fiscal que, segundo as autoridades, apresentava irregularidades para o transporte da substância.

A infração foi enquadrada na Lei 9.605/1998, que tipifica crimes contra o meio ambiente, visto que o transporte de substância potencialmente poluente estava em desacordo com as exigências legais. Diante disso, Antônio e o veículo foram encaminhados à 21ª Seccional de Polícia Civil de Marabá, onde o caso foi registrado para investigação e posterior adoção das medidas cabíveis.

