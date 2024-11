Motoristas param em rodovia para sucuri gigante atravessar pista em Goiás

(Foto: Reprodução) – Cobra foi filmada por um motorista na GO-010. Biólogo explica que a espécie é uma serpente com cerca de 3 metros.

Uma sucuri gigante parou o trânsito ao atravessar a GO-010, em Leopoldo de Bulhões, no sudeste de Goiás. Um vídeo que mostra motoristas parados para que a cobra cruzasse a rodovia foi feito na manhã de domingo (3). O biólogo Edson Abrão estima que o animal tenha cerca de 3 metros de comprimento.

“Esse animal, ele está ali na região, próximo de lago, porque a sucuri é uma serpente semiaquática, que passa o maior tempo da vida dela dentro da água”, conta o biólogo.

Segundo ele, os principais habitats dessa cobra são mananciais, riachos, lagos e lagoas. “Ela prefere água límpida, mas ela pode ficar também em água mais turva”, explica Edson Abrão.

O vídeo foi feito pelo motorista Cleberson Holanda. Ele conta que estava indo para o trabalho quando viu a cobra parada na via. A gravação foi compartilhada com o morador da cidade Dione Meireles, que enviou o material para a TV Anhanguera.

Dione relatou que a serpente e outras cobras sempre são vistas na região. “O lago aqui é próximo do Rio dos Bois. Então, essas cobras sempre estão por aqui, pois têm muitos animais no local, como paca”, destaca.

Sem veneno

O biólogo esclarece que esta espécie de serpente não é peçonhenta, pois não possui pressa inoculadoras de veneno. Mas, o especialista pede cuidados para quem encontrar esse tipo de cobra por aí.

“Caso alguém veja este animal, esta serpente por perto, não tocá-la, não mexer, não deixar ela enfurecida. Apesar dela não ter veneno, ela é uma serpente, que pode picar, pode machucar a pessoa. A picada pode causar alguma infecção”, alerta Abrão.

Ele lembra de registros de mortes por picada desta espécie de serpente. “Há casos de picadas de serpentes sem veneno, que a pessoa morreu por infecção no local da picada. Então, tem que tomar muito cuidado, deixar ela ir embora, sem incomodá-la”, disse Edson.

