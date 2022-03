Batida entre carro e caminhão mata uma pessoa no Pará

No local, os destroços após o acidente (| Reprodução Arauto Sapucaia)

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas gravemente após uma colisão entre um veículo e um caminhão.

A falta de prudência e atenção pode ser fatal no trânsito. Em segundos de distração as consequências podem ser graves e chegar a pior das consequências, a morte. (A informação é do DOL)

Uma colisão envolvendo um carro de passeio é um caminhão na BR-155, no município de Eldorado dos Carajás, região sudeste do Pará, deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas na tarde deste sábado (5).

De acordo com informações preliminares, as duas vítimas socorridas ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram encaminhadas para um hospital do município.

O corpo da outra pessoa envolvida no acidente ficou na pista da rodovia aguardando remoção da Polícia Científica do Pará.

