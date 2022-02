PRF apreende mais de R$ 3 milhões em produtos eletrônicos em Dom Eliseu

Foram localizados mais de 10 mil fones de ouvido, entre outros produtos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na BR-010, uma carreta com uma enorme quantidade de produtos eletrônicos e roupas, oriundos da China. Embora o valor declarado nos documentos fiscais seja de R$ 230 mil, um levantamento realizado durante os procedimentos de fiscalização apontou o valor da carga, de cerca de R$ 3 milhões.

Durante a abordagem, ocorrida em Dom Eliseu , nordeste do Pará, foram realizadas análises dos documentos fiscais apresentados pelo condutor, onde a equipe constatou indícios de falsificação, descaminho, inconformidade com regras das Agências Reguladoras Nacionais, entre outros crimes tributários.

De acordo com o motorista, a mercadoria vinha de Belém, capital paraense, com destino à cidade de São Paulo (SP), no sudeste do país. Dentre os produtos aprendidos, haviam falsificações de marcas mundialmente consagradas de videogames e moda. Foram localizados mais de 10 mil fones de ouvido, entre outros produtos.

Diante dos fatos, o caminhão e o condutor foram encaminhados a Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, em Belém, para a realização dos procedimentos cabíveis. Posteriormente o caso será encaminhado ao Poder Judiciário e demais eventuais instituições competentes, como Anatel, Receita Federal e SEFA.

Essa é a terceira apreensão de produtos falsificados ou sem legalidade realizada pela PRF no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, em menos de uma semana.

