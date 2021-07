Dia Mundial da Saúde Ocular: Especialista do HRSP dá dicas de prevenção

Para alertar a sociedade sobre os cuidados necessários com os olhos, a Organização Mundial de Saúde (OMS), criou o Dia Mundial da Saúde Ocular, lembrado no próximo sábado, dia 10 de julho.

Segundo dados da OMS, cerca de 50 milhões de brasileiros possuem algum tipo de distúrbio da visão. Deste número, estima-se que 60% dos casos poderiam ser evitados, se tratados com antecedência.

Para Paulo Turiel, oftalmologista que atua no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA), a prevenção sempre é a melhor opção, por isso, é importante realizar consultas preventivas regularmente.

“É importante prevenir, proteger e cuidar dos olhos. Eles são constantemente expostos a uma série de fatores ambientais que podem irritá-los, como a poeira, raios UV, partículas estranhas, entre outros”, explica.

O especialista ainda reforça que, mesmo quem não apresenta nenhum sintoma de doenças, é importante manter os cuidados diários, como evitar coçar a região dos olhos, manter a área sempre limpa, dormir no mínimo 8h por dia, ter atenção no manuseio de produtos químicos e não fazer uso de colírios sem prescrição médica.

*Confira dicas essenciais para a saúde dos olhos:*

• Faça consultas periódicas com o oftalmologista. Somente ele é capaz de avaliar a qualidade da visão e as condições oculares, atualizar o grau dos óculos, se necessário, além de verificar a pressão intraocular e avaliar a retina;

• Dê um tempo das telas. No mundo hiperconectado em que vivemos, é comum estar com os olhos constantemente focados em uma tela. Para proteger a saúde dos seus olhos, procure fazer intervalos de 5 a 10 minutos, a cada hora de trabalho. E nas horas de descanso, dê uma pausa também no uso de celulares, tablets e televisão;

• Utilize óculos de sol de boa procedência. Assim como a sua pele, os seus olhos são sensíveis à radiação ultravioleta do sol. Portanto, em situações de exposição prolongada à luz solar, é imprescindível o uso de óculos de sol para proteger a visão. Evite produtos falsificados ou de procedência duvidosa, além de não proteger, eles podem deixar seus olhos mais vulneráveis.

• Retire a maquiagem. O excesso nas pálpebras e áreas próximas aos olhos pode ter um impacto negativo quando entra em contato com o interior dos olhos. É essencial remover esses produtos todos os dias, pois eles podem causar problemas de visão, além de impedir a oxigenação da pele e dos olhos.

O Regional do Sudeste do Pará é uma unidade do Governo do Pará, sendo gerenciado pela Pró-Saúde desde 2006. O hospital presta atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas na região onde está inserido.

