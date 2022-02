Santos leva três gols em 15 minutos, esboça reação, mas perde para o Mirassol pelo Paulistão

(Foto:Reprodução) – O Santos teve uma noite para esquecer nesta quinta-feira. Atuando longe de casa, o Peixe sofreu três gols em apenas 15 minutos e perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2022.

Essa foi a primeira vitória do Leão sobre o time da Baixada Santista na história.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano estacionou na segunda colocação do grupo D, com nove pontos, quatro a menos que o RB Bragantino, que derrotou o Água Santa nesta noite. Já a equipe do interior está na vice-liderança da chave C, com 12. (Com informções da Gazeta Esportiva – foto: Ivan Storti/assessoria)

O Santos volta a campo agora no domingo, às 18h30 (de Brasília), quando encara o São Paulo, na Vila Belmiro. O Mirassol, por sua vez, visita o Água Santa, no mesmo dia, mas às 11 horas.

O jogo – Os visitantes começaram a etapa inicial dominando a posse de bola. Com isso, não demorou para sair a primeira grande chance de gol. Com o relógio marcando oito minutos, Marcos Leonardo deu lindo toque de letra e deixou Léo Baptistão na cara do gol. O atacante, no entanto, bateu em cima do goleiro e desperdiçou a oportunidade.

E o tento perdido acabou custando caro. Isso porque, aos 22, os anfitriões foram precisos na resposta. Fabrício Daniel recebeu em profundidade pela direita e cruzou rasteiro para Zeca, que apareceu entre os zagueiros para abrir o placar.

Três minutos depois, a vantagem aumentou. Fabrício Daniel foi acionado na intermediária e chutou com categoria para ampliar. Já aos 34, a defesa alvinegra vacilou na saída de bola e Negueba aproveitou para deixar Rafael Silva na cara do gol. O atacante, então, tocou na saída de João Paulo para fazer 3 a 0.

Na volta do intervalo, o Santos enfim reagiu. Com cinco minutos, Camacho deu lindo lançamento para Madson, que apareceu por trás da marcação para testar com categoria e descontar. Com o gol, o Peixe se animou e partiu para a pressão.

E a estratégia deu resultado. Aos 13, Madson cobrou lateral na área, Bauermann ganhou no alto e a bola sobrou para Marcos Leonardo, que encheu o pé. No reflexo, Darley fez grande defesa, mas, no rebote, Marcos Guilherme estufou a rede.

A partir de então, os visitantes seguiram rondando a área dos adversários em busca do empate. Aos 15, Lucas Braga arriscou de longe, mas mandou pelo lado.

O Mirassol voltou a assustar aos 29 minutos. Após cruzamento de Pará, Rafael Silva ficou livre na área e cabeceou a centímetros da trave. Na sequência, o atacante teve mais uma chance, dessa vez em chute rasteiro que se perdeu pela linha de fundo.

Já aos 45, Marcos Leonardo teve uma chance de ouro para empatar. Lucas Pires foi até a linha de fundo e cruzou com precisão para o camisa 9, que viu o goleiro Darley fazer linda defesa e assegurar o triunfo dos mandantes.

Jornal Folha do Progresso em 18/02/2022/08:10:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...