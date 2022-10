PRF aprende cocaína estimada em mais de R$ 9 milhões

Após fiscalização mais detalhada, foram encontrados 50 tabletes de cocaína com um total de aproximadamente 55 quilos. – (foto | Reprodução Ascom PRF)

Durante fiscalização na Transamazônica no sudeste paraense, equipes da PRF suspeitaram de nervosismo de casal durante vistoria, e encontraram 55 kg de cocaína escondidos no veículo.

As forças de segurança continuam o combate ao tráfico de drogas e a repressão a todo possível crime na região sudeste paraense. Além das polícias militar e civil, as forças federais também têm atuado com sucesso. Uma dessas ações foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza o trânsito nas BR’s 155, 222 e 230 (Transamazônica).

Nesta segunda-feira (17), por volta das 17h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 55 quilos de cocaína, durante fiscalização no km 239 da BR-230, em Novo Repartimento, distante cerca de 180 quilômetros de Marabá no sudeste paraense.

Em abordagem a um veículo Fiat/Siena, o condutor afirmou que estava a caminho de Marabá para comprar um caminhão, junto a esposa. Entretanto, apresentou bastante nervosismo durante a entrevista, o que levantou suspeitas da equipe, que resolveu realizar buscas no veículo.

Após fiscalização mais detalhada, foram encontrados 50 tabletes de cocaína com um total de aproximadamente 55 quilos, em um compartimento secreto do veículo.

Questionado acerca do ilícito, o condutor afirmou que saiu de Santarém e entregaria o veículo no município de Marabá. Afirmou também que receberia R$ 10.000 pelo transporte.

Diante dos fatos, o homem de 44 anos e a esposa de 45, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Marabá para a realização das medidas cabíveis, em tese, pelo crime de Tráfico de Drogas.

A apreensão gerou um prejuízo estimado em R$ 9.900.000 (nove milhões e novecentos mil reais) para o crime organizado.

