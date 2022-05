PRF de Santarém apreende veículo oriundo do crime

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Diante disso, o veículo foi levado à delegacia de Polícia Civil de Santarém e apresentado diante da autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. (As informações são O Impacto).

“Em conversa com a condutora, fomos informados que ela havia comprado junto com seu namorado esse veículo de um terceiro, na cidade de Santarém, porém, o veículo seria originário da cidade de Manaus”, informaram os agentes.

Segundo a PRF, no momento em que foi realizada a consulta dos elementos de identificadores do veículo, a equipe constatou que o veículo estava com registro de roubo/furto.

