Aluno é flagrado desenhando símbolo nazista dentro de escola no Pará

(Foto:Reprodução) – Um estudante da Escola Estadual Alexandre Zacarias Assunção, localizada no bairro do Guamá, em Belém, foi flagrado enquanto desenhava uma suástica, um dos símbolos mais tradicionais do nazismo.

O caso aconteceu na sexta-feira (29). A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foi acionada para realizar o atendimento do aluno e evitar pânico na comunidade.

Por meio de nota, a Seduc informou que o aluno já foi identificado e seus pais foram chamados imediatamente para comparecer ao espaço de aprendizagem. “A Seduc ressalta, ainda, que o estudante está sendo acompanhado pela equipe psicossocial da 6ª Unidade Seduc na Escola (USE)”.

Ainda na nota, a Seduc comunicou que a Polícia Militar do Pará, por meio da Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipoe), foi acionada, para que os agentes de segurança pública acompanhassem a situação e reforçassem as rondas na unidade escolar. E assim, garantir que a comunidade escolar se sentisse segura enquanto o caso é analisado.

Simbologia

A suástica, é um símbolo carregado de memória triste que marcou o século XX pelas atrocidades acontecidas durante a Alemanha Nazista, onde cerca de cinco milhões de judeus foram mortos com requintes de crueldade, incluindo três milhões na Polônia ocupada e mais de um milhão na União Soviética. (As informações são do Debate Carajás com Romanews).

Jornal Folha do Progresso em 03/05/2022/10:11:44

