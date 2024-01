PRF divulga balanço da Operação Ano Novo no Pará

Número de feridos e sinistros graves diminuiu, mas aumentaram os flagrantes de ultrapassagens indevidas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 de segunda, dia 01, a Operação Ano Novo 2023/2024, nas estradas e nas rodovias federais do Pará. Iniciada na sexta-feira, 29, a operação faz parte da Rodovida, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF, durante o ano e que segue até o final do carnaval.

Nos quatro dias de atividades, a PRF registrou 12 sinistros de trânsito. Destes, 4 considerados graves. Ao todo, 04 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, foi registrado uma redução de 70% no número de pessoas feridas e 50% no número de acidentes graves.

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 1.565 veículos e 1.883 pessoas. Foram realizados 1.172 testes de alcoolemia (bafômetro), com um total de 40 condutores autuados, sendo 03 por dirigir sob influência de álcool e 37 pela recusa ao teste.

Mesmo com o incremento das fiscalizações e ações educativas da PRF, as outras infrações mais observadas foram: ultrapassagens indevidas, a não utilização do cinto de segurança, do capacete, e o não uso de cadeirinhas para crianças – com totais de 172, 59, 57 e 17 autuações, respectivamente.

A fiscalização flagrou 172 ultrapassagens indevidas, índice 91% maior que o registrado na mesma operação no ano passado, quando 90 motoristas foram autuados por realizar ultrapassagens de forma irregular.

Já no combate à criminalidade, 15 pessoas foram detidas. Dessas, 02 foram por alcoolemia. Além disso, 01 veículo com restrição de furto e roubo foi recuperado.

