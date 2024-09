Homem é morto após tomar arma e tentar matar policial durante abordagem em Oriximiná | PA

Edney Oliveira de Jesus que atirou em sargento foi ferido pela polícia e morreu — Foto: Reprodução / Redes sociais

Para conter o agressor, os policiais realizaram dois disparos. O homem foi atingido e, apesar de receber atendimento do Samu e ser encaminhado ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (24), em Oriximiná, no oeste do Pará, após atirar contra um policial militar usando a própria arma do agente de segurança. O suspeito identificado como Edney Oliveira de Jesus, 45 anos, chegou a disparar duas vezes, mas os tiros atingiram o colete balístico do policial, evitando que ele fosse ferido.

Segundo informações da Policia Militar, o caso aconteceu após chamada para atender uma ocorrência de desordem em um posto da Receita Federal. Edney teria se revoltado ao saber que a questão para a qual ele buscava atendimento, não poderia ser resolvida de forma presencial, porque dependia do envio pelo usuário, da declaração de imposto de renda, que estava pendente. Em um ataque de fúria, ele quebrou móveis e destruiu computadores da agência. (veja esclarecimento da Receita Federal no rodapé da reportagem)

Quando a polícia chegou ao local, o suspeito já havia fugido. Com as características físicas fornecidas por testemunhas, a polícia iniciou buscas e localizou o homem. Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens e entrou em luta corporal com o sargento F. Alves. Durante a briga, o homem conseguiu tomar a ama do sargento e disparou duas vezes. Por sorte, os tiros atingiram o colete balístico do policial, que ficou ileso.

Para conter o agressor, os policiais realizaram dois disparos. O homem foi atingido e, apesar de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ser encaminhado ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

O caso deve ser investigado pela Policia Civil, que ouvirá testemunhas e analisará o cenário para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

Esclarecimento

Em contato com a redação do g1, Welson Nogueira, delegado da Receita Federal do Brasil em Santarém, informou que o cidadão em questão (Edney Oliveira de Jesus) foi atendido presencialmente pela agente local e orientado quanto à solução do seu problema. “Ocorre que o problema tratava de falta de entrega de Declaração de Imposto de Renda. Nesses casos, o próprio contribuinte (ou contador contratado) deve transmitir a declaração pendente”, explicou.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/2024/08:22:17

