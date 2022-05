PRF divulga possível causa do acidente que matou cantor Aleksandro, dupla de Conrado

(Foto: reprodução / Arquivo pessoal / Twitter / Conrado & Aleksandro) – O acidente aconteceu na manhã deste sábado (07), na rodovia Régis Bittencourt, interior de São Paulo. Ainda não foi divulgado o laudo oficial da perícia

Além do cantor cantor Aleksandro, outras cinco pessoas morreram na manhã deste sábado (07), em São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, neste sábado (07), a possível causa do acidente que matou cantor Aleksandro, dupla de Conrado, na rodovia Régis Bittencourt, interior de São Paulo (SP). De acordo com a PRF, é possível que um pneu tenha furado na estrada, o motorista perdeu o controle e o ônibus tombou no km 402, na altura de Miracatu.

Além do cantor cantor Aleksandro, outras cinco pessoas morreram. O parceiro Conrado, junto com outras 11 pessoas, seguem hospitalizadas. Todos viajavam de Tijucas do Sul, no Paraná, para a cidade de São Pedro, em São Paulo. Hoje, a dupla tinha um show agendado.

As informações sobre o acidente foram comunicadas nas redes sociais da dupla.

Quem era Conrado e Aleksandro envolvidos no acidentem em São Paulo?

Conrado e Aleksandro cantaram juntos por 19 anos. Nesse período lançaram cinco álbuns e emplacaram sucessos como ‘Só Se For Gelada’, ‘Halls Preto’, ‘Certos Detalhes com participação de Luan Santana, além de Bão com Força, entre outro. Mês passado, a dupla sertaneja lançou a música, intitulada ‘Efeito Borboleta’.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...