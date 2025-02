Gusttavo Lima grava vídeo agradecendo pontuação em pesquisa presidencial

Gusttavo Lima foi citado na pesquisa Genial/Quaest para a Presidência República em 2026 | Foto: Reprodução/Instagram

Cantor sertanejo lançou candidatura no início do ano; pesquisa Genial/Quaest o apontou tecnicamente empatado com Tarcísio na segunda colocação.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima gravou um vídeo agradecendo pelos índices de mais de dez pontos percentuais alcançados em diversos cenários na pesquisa Genial/Quaest para presidente na eleição de 2026 divulgada nesta segunda-feira (3).

“O Brasil tem jeito. Não vamos desistir do Brasil”, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais.

Cenário principal do levantamento apontou Gusttavo Lima com 12% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%, e atrás do presidente Lula (PT), com 30%.

“Eu não esperava um resultado do desse agora, já que o Brasil tem tantos nomes que gosto”, declarou o cantor

Gusttavo Lima colocou, no início deste ano, seu nome à disposição para concorrer à Presidência da República em 2026.

Na política, o cantor é próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

Caiado também é pré-candidato a presidente. Na mesma pesquisa, ele aparece no cenário principal com 3% das intenções de voto, junto ao governador mineiro, Romeu Zema (Novo).

Pouco após a manifestação eleitoral de Gusttavo Lima, em meados de janeiro, Caiado convidou o cantor a se filiar ao União Brasil e a “andar” pelo Brasil junto a ele, a partir de março.

Entretanto, Lima ainda não se filiou a nenhum partido até o momento.

Fonte: CNN Brasil

