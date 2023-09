PRF encontra carro roubado no compartimento de carga de caminhão cegonha

(Foto:Reprodução) – O veículo foi apreendido após constatação de fraude. Entre os crimes apresentados estão adulteração de identificação veicular e roubo.

Policiais rodoviários federais recuperaram um Onix com registro de roubo nesta quarta (20). O veículo foi localizado durante fiscalização a um caminhão do tipo cegonha abordado na BR-116, em Poções (BA).

Os PRF do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT-BA) vistoriaram cada veículo que estava sendo transportando na cegonha. Ao buscarem nos sistemas informações sobre o Onix, descobriram que o automóvel estava com placas clonadas. Na verdade o carro possuía registro de roubo, de acordo com o B.O, registrado no dia 12 de agosto, na capital paulista.

Conforme informações do motorista, ele recebeu 1.800 reais para transportar o Onix de São Bernardo do Campo até a cidade de Remanso, no interior da Bahia. Ele disse também desconhecer qualquer irregularidade.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil onde deverá ser investigado quem providenciou o transporte e quem receberia o veículo produto de prática criminosa.

O combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desse tipo de crime em determinadas regiões do país.

Fonte: WhatsApp Imagem e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/16:49:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...