Transformador pega fogo e deixa moradores sem energia elétrica em Novo Progresso; veja vídeo

Até o fechamento da postagem a rua ainda estava sem retorno da energia (meia -fase) nas residências. Um internauta gravou o momento em que havia fogo no poste. (confira no vídeo abaixo)

Um transformador de energia elétrica pegou fogo e deixou moradores de um trecho do Bairro Jardim Planalto sem energia elétrica, desde a noite desta terça-feira (19).

Moradores entraram em contato com a Equatorial parara saber sobre o retorno da luz e foram informadas que no município de Novo Progresso não tem este transformador para reposição no estoque da empresa, que devem aguardar um novo equipamento chegar da cidade de Santarém distante 700km de Novo Progresso.

Segundo apuração do Jornal Folha do Progresso, o transformador é antigo, e estava sob carregado, já havia soltado faíscas antes de pegar fogo, o incêndio assustou pedestres e motoristas que passavam pela rua São Gonçalo , no bairro Jardim Planalto.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a Companhia Equatorial de Energia Elétrica, responsável pelo fornecimento e manutenção no município. para saber sobre o retorno da luz e foi informada que 100 clientes ficaram sem energia até noite desta quinta-feira (21) quando o sistema foi restabelecido. No entanto moradores relatam para redação do Folha do Progresso, que retornou uma fase, somente lâmpadas foram acesas, tvs, freezer, geladeiras e outros eletrodomésticos não pode ser ligado, o prejuízo é grande, com quatro dias sem energia na localidade.

Ainda conforme a Equatorial, nesta sexta-feira (22), equipe está realizando ma manutenção no local para a suprir a necessidade dos moradores até a chegada de equipamentos.

Transformador pega fogo e deixa moradores sem energia elétrica em Novo Progresso; LEIA MAIS>https://t.co/LpFJYNcqmp pic.twitter.com/Gi3xyggtJF — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) September 22, 2023

