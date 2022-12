Prefeito do Pará manda buscar mudança da mãe de secretário em Rondônia e caminhão é apreendido em rodovia de MT

Prefeito de cidade do Pará manda buscar mudança da mãe de secretário em Rondônia e caminhão do município é apreendido em rodovia de MT – (Fotos:Djeferson Kronbauer/Power Mix)

O motorista foi ouvido pelo delegado e liberado. Já o caminhão continua apreendido

Um caminhão de mudanças foi apreendido na noite dessa sexta-feira (09), na MT-249, em Nova Mutum (249 km de Cuiabá), enquanto fazia transporte de móveis de Ji Paraná, na região central de Rondônia, até São Félix do Xingu (PA). O motorista do veículo era funcionário público e o veículo pertence à prefeitura.

A equipe da cavalaria fazia rondas pela MT-249 quando viu o caminhão baú transitando pela via com a iluminação traseira toda apagada. Os policiais realizaram abordagem no veículo e durante checagem da documentação constataram que se tratava de um veículo oficial da Prefeitura de São Félix do Xingu.

O motorista então se apresentou como funcionário público da prefeitura da cidade paraense e relatou que o prefeito do município teria dado ordens para que buscasse uma mudança da mãe do secretário de obras de São Félix do Xingu em Ji Paraná.

Ele contou que saiu de São Félix dia 01 de dezembro e retornava para o município.

Foi solicitada a ordem de serviço, porém o motorista informou que não havia documento, pois se tratava de uma mudança particular e que o único documento que possuía era de arrecadação de receitas estaduais do Estado e Rondônia, emitido em nome da Prefeitura de São Félix do Xingu.

O motorista ainda relatou que recebeu um Pix no valor de R$ 1.800 como ajuda de custo para realizar a viagem. Junto da mudança havia dois tambores com combustível que eram usados para abastecer o caminhão durante a viagem.

Por se tratar de uma viagem interestadual, utilizando a máquina pública e não se tratando de um deslocamento oficial, caracterizando em crime de peculato, o veículo e o motorista foram encaminhados a Delegacia Judiciária Civil de Nova Mutum, para as devidas providências.

O motorista foi ouvido pelo delegado e liberado. Já o caminhão continua apreendido. O condutor deve responder por peculato. O prefeito e o secretário de obras pelos crimes de Peculato e Improbidade Administrativa contra Princípios da Administração e Prejuízo aos Cofres Públicos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/12/2022/07:05:53 com informações do Portal ReporterMT

