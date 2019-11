Assessoria nega morte de Gugu Liberato após acidente doméstico nos Estados Unidos

Apresentador está vivo e na UTI de um hospital de Orlando, no Estado da Flórida. Novo boletim será divulgado nesta sexta-feira (22).

Informações extraoficiais apontam que Gugu bateu com a cabeça após queda de uma altura de quatro metros. Familiares viajaram até os Estados Unidos para serem informados pessoalmente sobre o estado de saúde. (Divulgação)

O apresentador e empresário Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu Liberato, de 60 anos, segue internado em um hospital de Orlando, no estado norte-americano da Flórida, nesta quinta-feira (21), em decorrência de um acidente doméstico.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa e divulgada no Jornal da Record, na Record News, e perfil no Twitter:

Confira a nota original na íntegra:

“Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre a uma suposta morte do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica.

De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família.

Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio.

Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.”

Gugu Liberato estava de férias com a família, com quem retornou de uma viagem para Singapura.

Segundo informações extraoficiais, nessa quarta-feira (20), o apresentador limpava um equipamento de ar-condicionado na área externa de sua casa, onde seriam colocados enfeites de decoração natalina, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros, batendo com a cabeça na quina de um móvel.

Após o acidente, Gugu foi encaminhado às pressas para um hospital e a assessoria de imprensa de Gugu divulgou que o apresentador permaneceria em observação por pelo menos 48 horas. Nos bastidores, entretanto, circulava a informação de que o estado de saúde de Gugu era bastante grave. Confira a nota anterior na íntegra:

“Informamos que nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação por 48 horas.

Voltaremos a informar assim que um boletim médico for emitido e contamos com o profissionalismo de todos os amigos da imprensa.”

A mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos, familiares e equipes de diversas emissoras embarcaram para os Estados Unidos na manhã desta quinta-feira (21).

Nas redes sociais, ao longo do dia, famosos, amigos e fãs de Gugu Liberato enviaram milhares de mensagens de força e oração, desejando plena recuperação após o acidente.

Jornais se precipitaram e anunciaram morte sem nota oficial

Sem a confirmação do boletim médico, divulgado na noite desta quinta-feira (21), os jornalistas Amaury Jr., Reinaldo Azevedo (Band News) e Fábia Oliveira (O Dia) se precipitaram e anunciaram a morte do apresentador, o que levou alguns sites e portais de notícia a também publicar a falsa notícia.

Pouco tempo depois, entretanto, os jornalistas citados e os veículos de comunicação que embarcaram na afirmação sem fundamento voltaram atrás, pois não havia informação oficial, apenas especulações.

A postura dos jornais foi criticada pelo público e por fãs de Gugu, o que mobilizou, inclusive, o presidente da Record, Luiz Cláudio Costa, a se posicionar nas redes sociais a respeito do assunto.

Hackers anunciaram morte de Gugu em perfil oficial

Atualmente, Gugu apresentava o reality show “Canta Comigo”, da TV Record, que está na reta final, mas o programa já está gravado. Ele também estava cotado para apresentar outras duas atrações da emissora, o especial “Família Record” e o reality de casais “Power Couple”.

Recentemente, Gugu foi dado como morto pela página oficial do “Power Couple Brasil” no Instagram, o que fez com o apresentador fizesse uma publicação negando a informação e tranquilizando os fãs.

