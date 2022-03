No Pará, PM prende casal que abusava da própria filha e divulgava crime na internet

(Foto:Reprodução) – O casal, José Augusto Barbosa Magalhães e Ana Claudia Nunes Vasques, foi preso, na manhã do último domingo (6), na Vila Genipapo, acusado de estuprar a própria filha, na cidade de Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, região nordeste do Pará.

A dupla tinha um mandado de prisão em aberto por estupro da própria filha. A polícia não divulgou detalhes do crime, mas afirma que os abusos sexuais chegaram a ser filmados pelos acusados e postados nas redes sociais. Depois da repercussão do caso, os dois acusados desapareceram do local do crime. (As informações são Portal Debate e Notícias Marajó)

José Magalhães e Vasques estavam vivendo, às escondidas, na Vila Genipapo, como se não estivessem devendo nada para a Justiça. A Polícia Militar apresentou os pais tarados na delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Arari, onde os dois ficaram à disposição da autoridade policial.

Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/09:18:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...