PRF prende homem acusado de apropriação indébita, durante fiscalização na BR-163

Acusado foi detido e encaminhado à delegacia de Belterra (Foto:Divulgação/ PRF)

Segundo informações da PRF, ele estava conduzindo um caminhão e possuía um mandado de prisão em aberto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última quinta-feira (10), um homem acusado de apropriação indébita, durante fiscalização no quilômetro 950 da rodovia BR-163, em Belterra, oeste do Pará. Segundo informações da PRF, ele estava conduzindo um caminhão e possuía um mandado de prisão em aberto. O nome do acusado não foi divulgado. ( As informações são do O Liberal)

O caminhão boiadeiro seguia para o municípío de Novo Progresso quando foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, a equipe constatou, após consultas, que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJE/MT).

Diante dos fatos, após buscas pessoais e no veículo, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Belterra, para realização dos procedimentos cabíveis. Ele vai responder pelo crime de apropriação indébita, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa.

Jornal Folha do Progresso em 11/02/2022/16:11:59

