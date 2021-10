Acidente grave deixa uma vitima fatal e duas pessoas feridas na BR-230, em Miritituba-PA

(Foto:Reprodução) – Um grave acidente, envolvendo uma carreta e um veículo de pequeno porte, deixou uma mulher morta e duas pessoas feridas em Miritituba, distrito de Itaituba (PA). A casualidade ocorreu no km 07 da BR-230, na tarde deste domingo (03).

Segundo informações, a mulher conduzia o veículo de pequeno porte na companhia do esposo e de uma criança. Ela estava subindo e acabou perdendo o controle do carro, vindo a colidir de frente com a carreta, que vinha descendo e sendo conduzida por Anderson Roglin.

O motorista da carreta ainda tentou evitar o acidente desviando para a margem da via, porém não foi possível evitar o choque, que deixou o veículo Strada totalmente destruido.

A condutora do carro, identificada como Elzina da Costa Cruz, de 31 anos, ficou presa nas ferragens e veio a óbito. Enquanto isso, o esposo, de nome Avelino, de 51 anos, e a criança foram encaminhados ao hospital.

Após o fato, uma guarnição da Polícia Militar seguiu para o local e fez o controle do trânsito, em virtude do grande fluxo de veículo. Além disso, ficou aguardando a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal (IML), para a remoção do corpo.

Hoje pela manhã, o Plantão recebeu a informação de que Avelino está bem. Enquanto isso, a sua filha, que passou por procedimento cirúrgico, ainda está no hospital. A cirurgia dela foi bem sucedida, porém ela ainda ficará na unidade por mais dois dias.

