PRF prende homem por crime eleitoral, em Santarém; santinhos e R$ 25 mil foram apreendidos

Durante a Operação Eleições 2022, a PRF já apreendeu mais de 40 mil reais em espécie, oriundos de crimes eleitorais — Foto: Divulgação / PRF

Com o homem havia uma lista contendo nomes de diversas pessoas e possíveis candidatos.

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (30) por crime eleitoral. A prisão aconteceu durante patrulhamento de combate à criminalidade no km 995 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará.

Em abordagem a um veículo Fiat Argo, de cor branca, a equipe da PRF encontrou diversos materiais de campanha de candidatos que concorrem às eleições 2022 no Estado do Pará. Além dos materiais gráficos, a equipe apreendeu o equivalente a R$ 25 mil em espécie e uma lista contendo nomes de diversas pessoas e possíveis candidatos.

O g1 apurou que dentro de uma sacola plástica apreendida com material de campanha, haviam santinhos de duas candidatas de Santarém que concorrem a vagas na Alepa, um candidato a deputado federal também de Santarém, e de um candidato de Belém que concorre à reeleição de deputado federal. Os candidatos são dos partidos PV, MDB e União Brasil.

Diante da ausência de comprovação da origem e destino do valor encontrado, o condutor foi preso e encaminhado para à delegacia da Polícia Federal de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis.

De acordo com informações da PRF, durante a Operação Eleições 2022, a instituição já apreendeu mais de R$ 40 mil em espécie, provenientes de crimes eleitorais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/10/2022/07:05:53 com informações do G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...