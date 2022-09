PRF prende motorista com grande quantidade de munições, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Por volta das 22h de segunda-feira (26), durante patrulhamento de combate à criminalidade, a equipe PRF abordou um veículo, modelo CITRÖEN C3, cor preta, ano fabricação 2012, Placa HEX-4900, na BR-163, KM 987, em Santarém.

Segundo a PRF, o veículo registrado em nome de Roney Ricarte de Araújo, estava sendo conduzido por Josemar Ferreira Amaral, já devidamente qualificado nos autos. Durante os procedimentos de fiscalização, era notório o nervosismo apresentado pelo condutor, além de prestar diversas informações contraditórias sobre sua origem, destino, trajeto e objetivo da viagem.

A situação gerou fundada suspeita para justificar a busca veicular e uma fiscalização mais detalhada no veículo e também condutor. Na ocasião, foi constatada a existência de grande quantidade de munição de calibres diversos, conforme documento de apreensão constante nos autos, sem qualquer comprovação de legalidade e sem autorização de transporte.

Foram apreendidos 1820 munições de calibres variados, cartuchos metálicos vazios, espoletas e esferas de chumbo, além de R$340,00 em espécie. Questionado sobre a mercadoria ilegal, o motorista afirmou que já é a segunda vez que transporta munições para Santarém, sendo que a primeira viagem ocorreu há cerca de 60 (sessenta) dias. Alegou ainda, que recebe 100 mil por cada viagem e que pegou a mercadoria em Rurópolis com destino à Santarém.

Diante do crime de Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento), o condutor, Josemar Ferreira Amaral foi conduzido e apresentado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os procedimentos legais, juntamente com o material apreendido. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 27/09/2022/

