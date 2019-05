Paciente de Rurópolis dá entrada no HMS com suspeita de raiva humana

Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém — Foto: Natashia Santana/Ascom HMS

Criança de 9 anos está em uma sala de isolamento enquanto aguarda resultado dos exames.

O setor de epidemiologia da rede de saúde pública de Santarém, no oeste do Pará, está investigando uma suspeita de raiva humana em paciente que chegou ao município na noite de quinta-feira (30), proveniente de Rurópolis, sudoeste paraense.

Trata-se de um menino, de apenas 9 anos, que veio de Rurópolis com encaminhamento TFD (Tratamento Fora do Domicílio) está internada no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). Devido à suspeita de raiva humana, a criança foi colocada em uma sala de isolamento, onder recebe medicamento e passa por coleta de material para exames.

Por meio de nota, o Hospital Municipal informou que a equipe de epidemiologia do HMS, liderada por dois infectologistas, está acompanhando o caso. Entre as possíveis doenças, existe a suspeita para raiva humana. Exames de sangue, do líquor e saliva estão em processo de coleta e serão enviados ao laboratório autorizado em Belém. O resultado deverá chegar na outra semana.

Ainda segundo a nota, o quadro clínico do paciente é grave. Ele está entubado na sala de isolamento da Unidade.

O que é raiva?

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae.

Nos humanos, a raiva é transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordida, podendo ser transmitida também por arranhões ou lambidas desses animais.

Após o período de incubação, surgem os sinais e sintomas clínicos inespecíficos da raiva, que duram em média de 2 a 10 dias. Nesse período, o paciente apresenta:

mal-estar geral

pequeno aumento de temperatura

anorexia

cefaleia

náuseas

dor de garganta

entorpecimento

irritabilidade

inquietude

sensação de angústia.

