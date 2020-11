PRF prende suspeito de envolvimento em assaltos a grandes lojas em Santa Izabel, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a prisão, o homem confessou que arrombava cofres e furtava lojas de equipamentos eletrônicos. Segundo ele, já estava articulado um assalto a um grande estabelecimento do Pará no final de semana.

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (12) pela PRF, o suspeito é “especialista no arrombamento de cofres e de furtos a grandes lojas”. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que prendeu, no município de Santa Izabel, no nordeste do Pará, um homem suspeito de participar de assaltos à grandes estabelecimentos comerciais.

